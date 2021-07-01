أســــــرة
4 أضرار للنوم المتقطع
النوم المتقطع هو النوم الذي تتخلله فترات استيقاظ خلال الليل، فيمكن أن يحدث هذا 3 أو 4 مرات على مدار ثماني ساعات، ما يسبب الشعور بالإجهاد والنعاس في الصباح. ومن بين الأضرار التي يتسبب فيها النوم المتقطع الشعور بالتعب على مدار اليوم، وذلك نتيجة الحرمان من النوم العميق، ما يؤديأكمل القراءة »
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