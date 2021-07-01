مجتمع
لا تراجع عن الحجر لمغاربة العالم
وزيرة تتهم برلمانيين بالتلاعب بالصحة في مواجهة كورونا المتحور انتفضت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في وجه برلمانيي المعارضة، الذين طالبوا بمراجعة وضعية العائدين من 74 دولة، الذين فرض عليهم استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “بي سي إر” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة منأكمل القراءة »
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