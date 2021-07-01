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وطنية

قضاة ينتظرون نتائج الطعون

منذ 6 دقائق
الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لم تبت فيها منذ شهور لم يتوصل عدد من القضاة، الذين قدموا طعونا أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، في إطار الحق المخول قانونا في إطار المادة 101 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن قرارات تأديبية صدرت في حقهم أو حرموا من الترقية، من قبلأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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