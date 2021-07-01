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الرياضة

الديربي بـ “دونور”

منذ دقيقتين
الجواهري: لم نتلق أي أمر بالإغلاق استعدادا لنهائي العصبة أكد محمد الجواهري، مدير شركة «البيضاء للتنشيط»، أن الديربي الذي يجمع الرجاء والوداد، في إطار الدورة 25 من بطولة القسم الأول سيقام بعد غد (السبت) بملعب محمد الخامس. وستنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء، وتنقلها قناة الرياضية. وكشف الجواهري، في اتصالأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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