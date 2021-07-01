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الداخلية تمنع “سيدي ومولاي”
الاسم الشخصي لا يجب أن يكون مثيرا للسخرية أو اسم قبيلة أو قرية وضعت وزارة الداخلية حدا لبعض الألقاب، التي يرى فيها البعض تمييزا بين مواطني البلد الواحد، من قبيل “سيدي” و”مولاي” و”لالة”، بعدما كانت بعض العائلات والمناطق والزوايا، تحرص على إضافة هذه الألقاب إلى الأسماء الشخصية للمواليد، وهو ماأكمل القراءة »
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