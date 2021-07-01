مجتمع
الاقتصاد التضامني لإحداث مناصب شغل
الإعلان في خنيفرة عن انطلاقة برنامج دعم ومواكبة تنفيذ أنشطة الاقتصاد الاجتماعي أعلن في خنيفرة، الاثنين الماضي، عن انطلاقة برنامج دعم ومواكبة تنفيذ أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد التوقيع على اتفاقية شراكة بين التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية وجمعية “تاركا”، بحضور رجال السلطة رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، وأطر الجمعية وأكمل القراءة »
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