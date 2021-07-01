وطنية
أملال منسقا للاتحاد بمراكش
اختار المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وضع حد للصراعات، التي اندلعت بين الكتابة الإقليمية بمراكش، والوافدين من التقدم والاشتراكية، برئاسة أحمد المنصوري، الذي عين، في وقت سابق، منسقا جهويا للحزب. وتدخل المكتب السياسي، في شخص فريق العمل المكلف بالجهة، والذي يضم بديعة الراضي، لترسيم محمد أملال، الكاتب الإقليمي بالصويرة، وعضو المكتبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا