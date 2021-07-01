حوادث
العثور على جثة بسواحل الحسيمة
علم من مصدر مطلع أن أفراد مركب للصيد بالجر، عثروا أول أمس (الثلاثاء)، على جثة رجل، مضيفا أن ربان المركب قام بإخطار السلطات المختصة بالحادث، التي أمرت خافرة الإنقاذ التابعة لجمعية حماية الأرواح البشرية بميناء الحسيمة للانتقال إلى المكان، وتمكن أفرادها من انتشال الجثة ونقلها إلى الميناء. وحسب المعطيات الأوليةأكمل القراءة »
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