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عجرم تطلق “جاية معاك” أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “جاية معاك”، من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم. والأغنية الجديدة لنانسي جاءت باللهجة المصرية وطرحتها عبر قناتها الرسمية على “يوتوب”. وحققت ما يزيد عن مليون مشاهدة خلال أقل من ثلاثة أيام على طرحها. وتميزتأكمل القراءة »
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