حوادث
تكنولوجيا للتنقيب عن الكنوز
شبكة إجرامية ضبط أفرادها في حالة تلبس بعد محاصرتهم من قبل دورية للدرك بسطات أجهضت يقظة مصالح الدرك الملكي بسطات، أخيرا،مخططات شبكة إجرامية متخصصة في التنقيب عن الكنوز واستخراجها، بعد أن وجد أفرادها أنفسهم رهن الاعتقال والمساءلة القضائية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن افتضاح أمر الشبكة الإجرامية، تم بعد ضبط أفرادهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا