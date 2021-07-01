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حوادث

تكنولوجيا للتنقيب عن الكنوز

منذ دقيقة واحدة
شبكة إجرامية ضبط أفرادها في حالة تلبس بعد محاصرتهم من قبل دورية للدرك بسطات أجهضت يقظة مصالح الدرك الملكي بسطات، أخيرا،مخططات شبكة إجرامية متخصصة في التنقيب عن الكنوز واستخراجها، بعد أن وجد أفرادها أنفسهم رهن الاعتقال والمساءلة القضائية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن افتضاح أمر الشبكة الإجرامية، تم بعد ضبط أفرادهاأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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