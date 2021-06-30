أســــــرة
فوائد السمك لخسارة الوزن
مختصون ينصحون به ضمن حميات غذائية يساعد السمك على تنشيط الدورة الدموية، مما يؤدي إلى حرق الشحوم، وإزالة السوائل من منطقة الورك، والفخذين، كما يحرق الدهون بفاعلية كبيرة بسبب محتواه العالي من الكالسيوم، لذلك ينصح المختصون في التغذية بتناوله عدة مرات في الأسبوع. ويؤكد المختصون في التغذية أن الراغبين فيأكمل القراءة »
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