الأولى
نصف مليار للإفراج عن بارون
عرضه شخص على محام وتسجيل صوتي يهز محاكم الناظور فتحت جهات أمنية بالناظور، تحقيقا في نشر تسجيل مكالمة هاتفية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدي فيها شقيق مروج مخدرات لشخص قيل إنه محام، استعداده دفع 500 مليون إلى مسؤولين قضائيين بالمدينة للإفراج عن شقيقه، وأبدى “المحامي” موافقته واستعداده القيام بالمهمة ووعدهأكمل القراءة »
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