حوادث
اغتصاب يورط خطيب جمعة
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، الأسبوع الماضي، خطيب جمعة ومقتصد بإحدى المدارس القرآنية باليوسفية، على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، بعدما قرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة محاولة اغتصاب طفل قاصر. وقررت الغرفة البدء في مناقشة هذه القضية في أول جلسة حدد لها تاريخ 12 يوليوز المقبل، وتمت متابعة مديرأكمل القراءة »
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