أســــــرة
“الماكياج” لتجاوز إحراج الدوالي
“البرايمر” و”كونسيلر” يساعدان على التخلص منها لساعات تسبب الدوالي، للكثير من النساء، الإحراج، سيما خلال فصل الصيف، لأنها “تشوه” مظهر الساقين، وتؤثر على جمالهما. ومن بين الحيل التي يمكن اللجوء إليها لإخفاء الدوالي، سيما التي لا تسبب آلاما، الاستعانة بمستحضرات التجميل “الماكياج”، والتي تساعد على التخلص من الإحراج، لساعات. ويمكنأكمل القراءة »
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