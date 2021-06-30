حوادث
انتحار عشرينية بطنجة
تستمر عاصفة الانتحارات المأساوية في حصد شباب في مقتبل العمر بمدينة طنجة، وعصفت هذه المرة بفتاة في عقدها الثاني، بعد أن رمت بنفسها، زوال أول أمس (الاثنين)، من الطابق الثالث لمنزل أسرتها، الواقع بحي بني ورياغل بمقاطعة بني مكادة. وأفادت مصادر «الصباح»، أن الهالكة، البالغة من العمر 21 سنة، عثرأكمل القراءة »
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