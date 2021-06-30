أســــــرة
نصائح لاختيار الأرائك
تضفي الأرائك رونقا على ديكور الغرفة، وهي من القطع التي تلعب دورا وظيفيا وجماليا، والتي ينصح باتباع عدة قواعد لاختيارها. ويقول المختصون في الديكور إنه قبل اختيار حجم الأريكة، يجب تحديد استعمالاتها: الاستقبال الرسمي أو العائلي أو الاسترخاء عليها، الأمر الذي ينبغي معه أخذ بعين الاعتبار عمقها حسب مساحة الغرفة.أكمل القراءة »
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