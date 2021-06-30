أســــــرة
قبعات القش لإطلالة صيفية
تعتبر القبعات من الإكسسوارات المهمة، بل الضرورية خلال فصل الصيف، لأنها تحجب الشمس وتحمي البشرة، لذلك لا بد من اعتمادها للحصول على إطلالة صيفية، وأيضا لحماية البشرة من التأثيرات السلبية للتعرض لأشعة الشمس. من القبعات الأكثر رواجا هذا الصيف، قبعات القش، والتي يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات، إذ يؤكد خبراءأكمل القراءة »
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