أســــــرة
“إيتيكيت” زيارة الطبيب
يؤكد الخبراء في مجال “الإيتيكيت” أن هناك العديد من القواعد والآداب العامة، التي يجب على المريض اتباعها أثناء زيارة الطبيب، حرصا على عدم إزعاجه أو إزعاج المرضى الآخرين أو حتى العاملين داخل العيادة. وينصح المختصون في “الإيتيكيت” بالحرص على أخذ الموعد في اليوم السابق لزيارة الطبيب، في حال كانت الحالةأكمل القراءة »
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