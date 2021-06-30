fbpx
أســــــرة

اتخاذ القرار… تشخيص وحسم

منذ ساعة واحدة
أكدت لبنى رشيد، متخصصة في تنمية وتطوير المهارات الحياتية وخريجة علم النفس ل”الصباح”، أن اتخاذ القرار يعتبر أمرا ليس بالسهل، إذ يحتاج إلى اتباع عدة خطوات قبل الحسم فيه. وقالت لبنى رشيد “نحتاج الى اتخاذ مجموعة من القرارات في جميع مجالات حياتنا، ونقف أمام خيارات متعددة فيحتار أغلب الأشخاص أي الخيارات هوأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى