أســــــرة
اتخاذ القرار… تشخيص وحسم
أكدت لبنى رشيد، متخصصة في تنمية وتطوير المهارات الحياتية وخريجة علم النفس ل”الصباح”، أن اتخاذ القرار يعتبر أمرا ليس بالسهل، إذ يحتاج إلى اتباع عدة خطوات قبل الحسم فيه. وقالت لبنى رشيد “نحتاج الى اتخاذ مجموعة من القرارات في جميع مجالات حياتنا، ونقف أمام خيارات متعددة فيحتار أغلب الأشخاص أي الخيارات هوأكمل القراءة »
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