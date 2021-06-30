الأولى
تزوير سجلات رسمية يورط رئيسة مقاطعة
شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، في التحقيق في قضية تتعلق بتزوير سجلات رسمية تورط فيها محام بهيأة مراكش ورئيسة مقاطعة حسان، تخص تصريحا مزورا بالضياع. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المحامي المتهم في قضية نصب على موكله استغل محررا رسميا مزورا أمام القضاء للادعاء بالتصريح بضياع شيك دفعه لزبون.أكمل القراءة »
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