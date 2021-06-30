الرياضة
نهاية عقد الفوسفاط تؤرق آسفي
إدارة الفريق تتفاوض لتجديده ورفع قيمته المالية وصل عقد الاحتضان الذي يجمع أولمبيك آسفي بالمجمع الشريف للفوسفاط إلى نهايته دون تحديد مستقبل العلاقة بين الطرفين. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن مسؤولي الفريق العبدي ما زالوا ينتظرون رد نظرائهم في المجمع الشريف الفوسفاط على مقترح تجديد اتفاقية الشراكة بينهما. وأفادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا