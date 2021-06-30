خاص
70 %من الشباب لا يثقون في الأحزاب
دراسة أكدت أن انعدام الثقة وراء ارتفاع العزوف كشفت دراسة أن ربع الأشخاص الذين شاركوا في الاستبيان أعلنوا ممارستهم للسياسة، فيما ربع آخر منهم وزيادة عبروا عن اهتمامهم وتتبعهم للشؤون السياسية، ما يبين بأن قرابة 54.7 % من الشباب يمارس السياسة بطريقة أو بأخرى. إعداد: برحو بوزياني أوضحت الدراسة التيأكمل القراءة »
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