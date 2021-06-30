الرياضة
الأزمة تخنق سلة الحسيمة
كشفت مصادر من شباب الريف الحسيمي لكرة السلة أن الفريق يعاني أزمة مالية خانقة، تهدد مساره في بطولة القسم الممتاز، ومنافسات كأس العرش. وأضافت المصادر نفسها أن مجلس بلدية الحسيمة والمجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لم يقدموا أي دعم للفريق منذ سنتين، في الوقت الذي توصلت أندية كرةأكمل القراءة »
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