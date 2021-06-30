أسواق
انتعاشة ما بعد كورونا
قطاعات ومهن استعادت نشاطها والمهاجرون يمنحون دفعة قوية للسياحة استأنفت العديد من الأنشطة الاقتصادية عملها، بعد تخفيف إجراءات الحجر، والسماح بالتنقل بين المدن، وفتح الأجواء أمام حركة الطيران، وعودة المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن. وشكلت عطلة الصيف، فرصة أمام العديد من القطاعات لتدارك الشلل، الذي تسببت فيه جائحة كورونا، طيلةأكمل القراءة »
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