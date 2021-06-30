وطنية
وصفة الاتحاد لاقتحام قلاع “بيجيدي”
حزب “الوردة” يستعمل ورقة الشباب في مواجهة صقور العدالة والتنمية اختارت قيادة الاتحاد الاشتراكي لعب ورقة المرشحين الشباب، في محاولة لاقتحام قلاع الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، إذ بعد تداول تسريبات عن ترشيحات شبابية في الرباط والبيضاء، تم حسم صراعات اتحاديي آسفي، التي فتحت الباب أمام «بيجيدي» في الانتخابات السابقة، وأسندتأكمل القراءة »
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