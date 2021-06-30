أســــــرة
الجراري تعيد تدوير القماش لتشكيلة جديدة
قدمت المصممة فاطمة الجراري، صاحبة علامة “سلسبيل”، مجموعتها الجديدة، تحت عنوان “الشعبي، جوهر العصور القديمة والمستقبلي”. واختارت الجراري، أن تكون مجموعتها الجديدة مميزة ومبتكرة وفريدة، وهو الأمر الذي اشتغلت عليه مدة طويلة، إذ اعتمدت، حسب ما أكدته على ستائر معاد تدويرها والتي وجدتها في أسواق مدينة الرباط القديمة. ومن بينأكمل القراءة »
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