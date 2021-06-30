الرياضة
المولودية يمهد لمعاقبة خافي والنفاتي
كشف مصدر من داخل مولودية وجدة، أن المكتب المسير لمولودية وجدة قرر إحالة آدم النفاتي وإسماعيل خافي على لجنة الانضباط والروح الرياضية للنادي، على خلفية الشجار مع بيرنار كازوني مدرب الفريق، والذي تطور الى تبادل الضرب. ولم تصدر إدارة النادي أي حكم في الملف، بعد مرور أسبوع على الاستماع الىأكمل القراءة »
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