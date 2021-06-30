حوادث
حجز مخدرات باليوسفية
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالشماعية، أخيرا، من إيقاف متهمين بحيازة وترويج المخدرات وضبطت بحوزتهما أكثر من خمسين كيلوغراما من الشيرا والقنب الهندي. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن عملية الإيقاف تمت بمنزل المتهم الكائن بدوار جبيل البلات التابع لقيادة أجدور بإقليم اليوسفية، وجاء ذلك بعدما توصل المحققون بمعلوماتأكمل القراءة »
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