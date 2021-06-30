الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي كشفت الفحوصات التي خضع لها زكرياء الهبطي، لاعب الرجاء الرياضي، إصابته بالتواء في كاحله الأيسر، ما يستدعي راحة لا تقل عن أسبوع. وأوضح الرجاء في بيان أن اللاعب، الذي أصيب أمام بيراميدز المصري، في نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية، الأحد الماضي، سيستفيد من حصص العلاج الطبي، بمعدل ثلاثأكمل القراءة »
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