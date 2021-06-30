اذاعة وتلفزيون
طنجة تحتضن مهرجان السينما والتلفزة
المراهنة على موقعها الإستراتيجي ومكانتها الثقافية لإنجاح التظاهرة وقع اختيار “جمعية خليجيون في حب مصر” و”معا المغربية” على طنجة لاحتضان المهرجان الدولي للسينما والتلفزة، بين رابع و13 نونبر المقبل، برعاية جامعة الدول العربية والاتحاد العام للفنانين العرب والمركز السينمائي المغربي. وقال يوسف العميري، رئيس جمعية “خليجيون في حب مصر”، فيأكمل القراءة »
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