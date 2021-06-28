برقية تهنئة من الملك إلى أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه الحكم

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “في غمرة الاحتفال بذكرى توليكم مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة، يطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني، وأصدق المتمنيات بمزيد التقدم والرخاء لشعبكم الشقيق، في ظل قيادتكم الرشيدة”.

وأضاف جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة الوطنية العزيزة، لأعرب لسموكم عن اعتزازي الكبير بالأواصر الأخوية الوثقى التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا، وكذا ارتياحي العميق للمستوى المتميز لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع بين بلدينا، والتي نحرص سويا على تعزيزها والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين “.