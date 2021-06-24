ملف الصباح
الثقافة الجنسية… “لا علاقة”
مغاربة اكتشفوا الجنس عن طريق “السماع” أو من خلال مواقع “البورنو» التي تقدم ممارسة غير سليمة تغيب الثقافة الجنسية لدى المغاربة بشكل فاضح، مثلهم في ذلك مثل جميع شعوب البلدان “العربية” والمسلمة، التي تربت أجيالها، عبر السنوات، على عقدة “الطابو» و»الحشومة» والممارسات الجنسية «تحت الدف» ومن خلف ستار، وادعاء العفةأكمل القراءة »
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