الرياضة
لاعبات الجيش خارج منتخب الشابات
اضطر الفرنسي باتريك كوردوبا، مدرب المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، إلى استبعاد لاعبات الجيش الملكي، من التجمع الذي يخوضه، استعدادا لمواجهة نظيره الكامروني. وعلمت “الصباح”، أن كوردوبا قرر عدم استدعاء لاعبات الجيش الملكي إلى التجمع الإعدادي المذكور، والمنتظر أن يبرمج في الكامرون، بسبب التزامات الفريق العسكري بخوص نصفأكمل القراءة »
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