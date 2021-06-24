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أســــــرة

إحـراج الزوجـة يجـرح كبرياءهـا

منذ 49 ثانية
Woman sulking while her boyfriend is explaining himself
مختصون يقدمون نصائح للتعامل مع الشريك يعتبر تعامل الزوجة مع شريك حياتها الذي يتعمد إحراجها أمام الآخرين، تحديا صعبا وكبيرا، إذ لا يخلو الأمر من آثار نفسية سلبية، كما قد يتطور ذلك لنشوب خلافات مستمرة بين الطرفين. ويؤكد المختصون في العلاقات الزوجية أن الزوج حين يتعمد إحراج شريكة حياته أمامأكمل القراءة »


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منذ 49 ثانية
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