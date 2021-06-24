أســــــرة
إحـراج الزوجـة يجـرح كبرياءهـا
مختصون يقدمون نصائح للتعامل مع الشريك يعتبر تعامل الزوجة مع شريك حياتها الذي يتعمد إحراجها أمام الآخرين، تحديا صعبا وكبيرا، إذ لا يخلو الأمر من آثار نفسية سلبية، كما قد يتطور ذلك لنشوب خلافات مستمرة بين الطرفين. ويؤكد المختصون في العلاقات الزوجية أن الزوج حين يتعمد إحراج شريكة حياته أمامأكمل القراءة »
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