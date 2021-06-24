ملف الصباح
“المعاشرة” أفسدت “العشرة”
مجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف واقع شقاء جنسي تغرق فيه الأكثرية لا يتكلم المغاربة كثيرا عن أسرار غرف النوم، لكن منصات البوح، التي تعددت منذ كثر الحديث عن تداعيات سوء التربية الجنسية والاغتصاب الزوجي وغيرهما، كشفت تعثر العشرة، ومعها المعاشرة بين عدد كبير من الأزواج. وعرت محادثات مجموعاتأكمل القراءة »
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