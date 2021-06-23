ارتفاع تكاليف المقاصة بأزيد من 18 %

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تكاليف المقاصة ارتفعت ب18,1 في المائة لتصل إلى 7,6 مليار درهم في نهاية شهر ماي الماضي، مسجلة بذلك نسبة إنجاز تقدر ب56،3 في المائة.

وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور راجع بالأساس إلى انتعاش السعر المتوسط لغاز البوتان.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن النفقات العادية تم تنفيذها، حتى نهاي ماي 2021، بنسبة 41،8 في المائة لتبلغ 103،1 مليار درهم، مسجلة نموا طفيفا بواقع 0،7 في المائة مقارنة بنهاية ماي من العام الماضي.

ويشمل هذا النمو، بصفة خاصة، ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين وتكاليف المقاصة، والتي انخفضت بفعل تراجع باقي نفقات السلع والخدمات وتكاليف فائدة الدين الداخلي.

أما النفقات الخاصة بالسلع والخدمات، يضيف التقرير، فبلغت نسبتها 41،4 في المائة لتصل الى 85،2 مليار درهم، ولتسجل شبه استقرار (ناقص 0،1 في المائة) مقارنة بنهاية ماي 2020.