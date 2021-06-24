حوادث
إيقاف مختل خرب شبابيك أوتوماتيكية
أوقفت الشرطة القضائية التابعة للأمن العمومي بالجديدة، الاثنين الماضي، مختلا عقليا، وأحالته بتعليمات من النيابة العامة على مستشفى الأمراض العقلية بالجديدة. وساهمت كاميرات المراقبة المثبتة، بعدة نقط بشارع بئر إنزران (طريق مراكش)، في تسريع وتيرة البحث لإيقاف المتهم، قام بتكسير زجاج الشباك الأتوماتيكي الخاص بسحب النقود التابع لوكالتين بنكيتين، بالشارعأكمل القراءة »
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