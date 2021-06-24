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الرياضة

فيليكس… رقم قياسي جديد

منذ دقيقتين
واصلت العداءة الأمريكية أليسون فيليكس، تحطيمها للأرقام القياسية، بعدما ضمنت مشاركتها في الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، للمرة الخامسة، في سباق 400 متر. وتعتبر هذه المشاركة الخامسة لفيليكس، إذ حققت الأسطورة الأمريكية 13 ذهبية في بطولة العالم، بالإضافة إلى مشاركاتها التاريخية في الألعاب الأولمبية، حققت خلالها ست ميداليات ذهبية. وأكدتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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