حوادث
محاكم البيضاء تحت مجهر عبد النباوي
نقيب المحامين راسله لحل مشاكل عالقة تعرقل سير العدالة وضع الطاهر موافق نقيب هيأة المحامين بالبيضاء بعض المشاكل التي تعانيها محاكم البيضاء، في رسالة وجهها إلى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي اعتبرها تضر بالسير العام للعدالة، وتعيق عمل المحامين ولا تمكنهم من القيام بواجبهم. وأشارتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا