الرياضة
بوشار تقلق عشاقها
نشرت أوجيني بوشار، لاعبة التنس الكندية، صورا لها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها في كتفها، إثر إصابة غيبتها عن الملاعب لأسابيع طويلة. وانتشرت صور بوشار في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أحزنت عشاقها الذين تضامنوا معها، وتمنوا عودتها سريعا للملاعب، خاصة أنها من بين لاعبات التنس، الأكثر متابعة على مواقعأكمل القراءة »
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