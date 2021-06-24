مجتمع
اختفاء مادة طبية يهدد الحوامل
تستعمل لوقف النزيف والمستشفيات أفرغت مخزون المراكز الصحية علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن مادة طبية تدعى “Syntocinon”، ضرورية لوقف نزيف النساء الحوامل، في قاعات العمليات والجراحة، نفدت منذ شهر على الأقل، من كل المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات، وهو ما بات يشكل تهديدا حقيقيا له. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذهأكمل القراءة »
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