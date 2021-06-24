الرياضة
الحبس يلاحق المعتدين على حكم بوقنادل
العقوبة تتراوح بين ثلاث سنوات والتوقيف مدى الحياة وضع الحكم أسامة الطلحاوي ومساعده الأول شكايتين أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مرفوقتين بشهادتين طبيتين تحددان مدة العجز في 45 يوما بالنسبة إلى الأول و42 للثاني. وتعرض الحكمان لاعتداء شنيع من قبل بعض لاعبي وداد تيفلت خلال المباراة، التي جمعت ودادأكمل القراءة »
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