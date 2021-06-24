الرياضة
جابر تدخل التاريخ
باتت التونسية أنس جابر، لاعبة التنس، المصنفة 24 عالميا، العربية الأولى التي تفوز ببطولة عالمية، بعدما فازت ببطولة برمنغهام الإنجليزية، أخيرا، متفوقة في النهائي على البريطانية هثير واتسون. وسبق لجابر لعب نهائي دورة موسكو في 2018، أمام الروسية داريا كاستاكينا، لكنها خسرته، لتنتظر ثلاث سنوات أخرى للتتويج بأول ألقابها الاحترافية.أكمل القراءة »
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