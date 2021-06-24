الرياضة
رحيل بونيبيرتي يحزن جوفنتوس
اعتبر جوفنتوس وفاة جانبييرو بونيبيرتي، أحد أساطيره، عن عمر يناهز 92 سنة، خسارة كبيرة، إذ كان هدافا تاريخيا، كما تولى رئاسة النادي. وعبرت جماهير جوفنتوس عن حزنها العميق لفقدان بونيبيرتي، تماشيا مع بلاغ نشره الفريق، قال فيه، إن خبر وفاة أسطورة النادي محزن، وإنهم لم يرغبوا في سماع مثل هذاأكمل القراءة »
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