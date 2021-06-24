مقالات الرأي
الاستقطاب الديني… رسالة وردية في ظرف ملغوم
اعتمدت عليه الأديان لتوسيع دائرة المؤمنين وتغيير خريطة الإيمان في الشعوب المجاورة تراجعت هالة التبشير والدعوة في القرون والعقود الأخيرة، في الكثير من الديانات، كما أن أديانا أخرى تخلت عن سياسة الترويج لمعتقدها في صفوف الشعوب الأخرى منذ بداياتها، لكن رغم هذا يبقى التبشير حاضرا بقوة في بعض الديانات، منأكمل القراءة »
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