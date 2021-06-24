حوادث
فيديو مفبرك حول احتراق ابن برلماني سابق
علمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن الفيديو, الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام ابن برلماني سابق بحرق نفسه, مفبرك. وقالت المصادر ذاتها إن البرلماني السابق عبد الرحمن أربعين، فوجئ بتداول شريط فيديو لشخص لم يتمكن من تحديد هويته تلتهمه النيران، لكن الغريب في الأمر، حسب البرلماني السابق، أنأكمل القراءة »
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