حوادث
جانح أضرم النار في غريمه
أضرم شخص، أول أمس (الثلاثاء)، النار في جسد بائع فواكه جافة داخل متجره بحي برج مولاي عمر بمكناس، في ظروف غامضة. وحسب مصادر عليمة، باغت الجاني الضحية داخل محله بالحي المذكور، وقام برشه بمادة «الدوليو» الحارقة وإضرام النار فيه، بعد أن وجه له طعنات بواسطة السلاح الأبيض، ما تسبب فيأكمل القراءة »
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