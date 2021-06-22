بني ملال :افتتاح أول منتزه مائي سياحي من نوعه جهويا

افتتح، أمس (الاثنين) ببني ملال، المنتزه المائي السياحي “دينولاند أكوا بارك”، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.

وأوضح بلاغ للسلطات الولائية أن هذا المنتزه المائي السياحي، الذي ترأس حفل افتتاحه والي جهة بني ملال-خنيفرة السيد خطيب الهبيل بحضور عدد من الفعاليات العمومية المحلية، يتميز “بجودة عالية، ومعايير ومواصفات دولية”، مضيفا أنه من المنتظر أن يشكل “لبنة جديدة” لإنعاش السياحة بهذه الجهة التي تزخر بمؤهلات طبيعية وسياحة هائلة.

ويدخل هذا المنتزه ضمن مشروع سياحي متكامل بغلاف استثماري يقدر بحوالي 75 مليون درهم يضم فندقا من صنف أربعة نجوم بطاقة استيعابية 80 سريرا إضافة إلى مجموعة من المرافق الخدماتية تشمل حماما ومسبحا أولمبيا مغطى (ساخن) وقاعة كبرى للمؤتمرات تتسع لــ 1000 مشارك وخدمات أخرى متنوعة وقاعة رياضية و قاعة للألعاب خاصة بالأطفال.

ويؤمن هذا المشروع الهام ، الذي أنجز على مساحة تقدر بــ 22 ألف متر مربع بهدف تعزيز البنيات التحتية والعرض السياحي الجهوي، 100 منصب شغل، من إداريين وتقنيي المسابح ومعلمي السباحة ومستخدمين في المطعم والصيانة والبستنة والاستقبالات وحراس أمن خاص.