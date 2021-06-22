موقع إماراتي : المغرب يسعى إلى إحداث “ثورة” في صناعة التعدين

كتب موقع “العين الإخبارية ” الاماراتي أن المغرب يسعى إلى إحداث “ثورة” في صناعة التعدين في البلاد من خلال خطة استثمارية جديدة تستهدف 1.7 مليار دولار بحلول 2030.

وذكر الموقع أن المغرب يخطط لزيادة الإيرادات من استخراج معادن أخرى غير الفوسفاط إلى أكثر من 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بحلول 2030 من 6.5 مليار درهم في 2020، عبر تسهيل الاستثمار والحوافز الضريبية.

ونقل الموقع عن بيانات لوزارة الطاقة والمعادن أن خطة تطوير التعدين خلال الفترة من 2025 إلى 2030 تستهدف أيضا زيادة الاستثمار في تعدين الفوسفاط لعشرة أمثاله والوصول إلى 4 مليارات درهم. كما تتضمن الخطة التركيز بشكل خاص على “المعادن الإستراتيجية” مثل المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة وفقا للمصدر ذاته.

من جهة أخرى ،ذكر الموقع الاخباري الاماراتي بإعلان المغرب في ماي الماضي، عن توصيات متعلقة بنموذج تنموي جديد، وتم تحديد 2035 كأفق لتحقيق مجموعة من الأهداف التي أجملها في عدة أرقام محورية.

وأشار الى أن النموذج التنموي الجديد يطمح على مستوى الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية، إلى جعل تكلفتها في حدود نصف درهم مغربي، أي ما ي عادل 0,057 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة. وعلى مستوى الطاقات المتجددة، يهدف البرنامج إلى بلوغ ما بين 30 و40 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة.