بورصة البيضاء.. تراجع في وتيرة التداولات عند الافتتاح

استهلت بورصة البيضاء، اليوم الثلاثاء، تداولاتها بتسجيل تراجع في وتيرتها، في مستهل يوم يتزامن مع انعقاد الاجتماع الفصلي للسياسة النقدية لبنك المغرب.

فبعد فترة وجيزة من الافتتاح، سجل المؤشر الرئيسي مازي انخفاضا بنسبة 0,18 في المائة إلى 12.523,40 نقطة، وبدوره تراجع مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,24 في المائة مستقرا عند 1.025,13 نقطة.

في الوقت ذاته سجل مؤشر ماديكس، الذي يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، انخفاضا بنسبة 0,19 في المائة إلى 10.185,26 نقطة.

ومن جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” انخفاضا بنسبة 0,39 في المائة إلى 932,83 نقطة.

ومن حيث القيم، سجل كل من “النقل” تراجعا بنسبة 3,34 في المائة، ومن جانبها سجلت كل من “SMI”، انخفاضا بنسبة 3,12 في المائة، و”لابيل في” 2,50 في المائة.

ومع ذلك، خفف اتجاه الانخفاض هذا الصباح، أداء بعض الأسهم، مثل “فينيي بروسيت” (زائد 4 في المائة)، و”صوناسيد” (زائد 3,99 في المائة)، و”أليانس” (زائد 3,13 في المائة).

وفي ما يتعلق بالأسهم الأكثر نشاطا، سجلت “لابيل في” 27,59 مليون درهم، وHPS

6,6 مليون درهم، و”صوناسيد” 6,3 مليون درهم.